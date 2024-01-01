  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : ارتفاع درجات الحرارة

الجمعة 20 سبتمبر 2024 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاع درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم غد السبت، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون أدنى من معدلها السنوي بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين المقبل غائما جزئياً إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

وزير الدفاع التايواني يخرج عن صمته ويتحدث عن تورط بلاده بانفجار أجهزة الاتصال ودور إسرائيل

واشنطن : إسرائيل قد تبدآ بعملية عسكرية سريعة في لبنان وخطط لاجلاء الآلاف إلى قبرص..

غالانت يرد على كلمة السيد نصر الله ويعلن دخول الحرب مع حزب الله “مرحلة جديدة”

رئيس مجلس مستوطنة المطلة: دمار هائل لم أرَ مثله بسبب صواريخ حزب الله..

غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان و”حزب الله” يرد بصواريخ فلق

نيويورك تايمز: شركة وهمية أسسها ضباط الموساد زودت حزب الله بأجهزة "بيجر" المتفجرة

الشاباك يعتقل إسرائيليا جندته الاستخبارات الايرانية لاغتيال نتنياهو وغالانت

الأخبار الرئيسية

350 يوما من العدوان على قطاع غزة: عشرات الشهداء والجرحى ومجزرة في النصيرات

رئيس مجلس مستوطنة المطلة: دمار هائل لم أرَ مثله بسبب صواريخ حزب الله..

غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان و”حزب الله” يرد بصواريخ فلق

غالانت يرد على كلمة السيد نصر الله ويعلن دخول الحرب مع حزب الله “مرحلة جديدة”

نصر الله: تلقّينا ضربة أمنية وإنسانية كبيرة لكن ستزيدنا قوّة وعزمًا لم تُسقطنا ولن تُسقطنا..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية