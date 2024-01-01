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بصورة مفاجئة..الجيش الإسرائيلي ينفذ مناورات في مناطق التدريبات في شمال إسرائيل

الخميس 19 سبتمبر 2024 10:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بصورة مفاجئة..الجيش الإسرائيلي ينفذ مناورات في مناطق التدريبات في شمال إسرائيل



القدس المحتلة / سما/

ينفذ الجيش الإسرائيلي مناورات في مناطق التدريبات في شمال إسرائيل نهاية الأسبوع

هذا ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في إعلان غير عادي. وأضاف الجيش أن "الدخول إلى مناطق التدريب محظور ويشكل خطرا على الحياة ويضر بنشاط القوات. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في المستوطنات المجاورة".

ويطلب الجيش الإسرائيلي "من الجمهور عدم دخول المناطق المحظورة، والسماح لقوات الجيش بمواصلة تنفيذ مهامها - وهذا يشكل خطرا على الحياة وقد تحتوي على متفجرات. هذه التعليمات تنقذ الأرواح".

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