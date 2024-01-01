منظمة الصحة العالمية: تفجيرات أجهزة أتصالات أدت لخلل كبير في النظام الصحي بلبنان

وكالات / سما/

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تفجيرات أجهزة اتصالات لاسلكية (بيجر) في لبنان، أدت إلى حدوث خلل كبير في النظام الصحي بالبلاد.

وأوضح غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الخميس، أن منظمته أجرت اتصالات مكثفة مع وزارة الصحة اللبنانية عقب حادثة التفجيرات.

وأضاف: "هذه الحادثة أحدثت خللا كبيرا في النظام الصحي اللبناني، الذي كان بالأساس هشا".

وأشار غيبريسوس، إلى أن "منظمة الصحة العالمية وشركاؤها كانوا يقدمون الدعم للبنان منذ عدة شهور لمواجهة التطورات المتوقعة على أراضيه".

وأردف: "لمواجهة مثل هذه الحالات قمنا بتدريب أكثر من 5 آلاف كادر طبي من أجل العمل في مستشفيات لبنان".