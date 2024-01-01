وزير الدفاع الاميركي يؤجّل زيارة لإسرائيل إثر التصعيد مع حزب الله

القدس المحتلة / سما/

أرجأ وزير الدفاع الأميركيّ، لويد أوستن، زيارة كان من المقرَّر أن يجريها إلى إسرائيل، وذلك إثر التصعيد في المواجهات بين الجيش الإسرائيليّ وحزب الله اللبناني، وخشية أميركية بشدة من تدهورها إلى حرب شاملة، بحسب ما أفاد تقرير صحافيّ.

وفي حين نقل تقرير أورده موقع "واللا" الإسرائيليّ، عن مسؤولين إسرائيليين، قال إنهم مطّلعون على تفاصيل ذلك، أن أوستن قد أجّل الزيارة التي كان من المقرّر أن تُجرى مطلع الأسبوع المقبل؛ قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مساء الخميس: "لم نعلن أي زيارة لوزير الدفاع الإسرائيلي للولايات المتحدة، ولا تعليق لدينا على تقارير تأجيلها".

وأشار تقرير "واللا"، إلى أن واشنطن ترسل مؤخرا رسائل لإسرائيل وحزب الله، "علنا وسرًّا"، بشأن الحاجة لوقف التصعيد.