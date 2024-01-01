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لبنان: أجهزة الاتصالات تم تفجيرها عبر رسائل إلكترونية

الخميس 19 سبتمبر 2024 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: أجهزة الاتصالات تم تفجيرها عبر رسائل إلكترونية



سما / وكالات /

اعلنت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة أن السلطات اللبنانية خلصت إلى أن أجهزة الاتصالات تم تفجيرها عبر رسائل إلكترونية.

وشهد لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء ، تفجير أجهزة لا سلكية (ووكي توكي وبيجر)، يحملها عناصر في "حزب الله" في مناطق لبنانية مختلفةـ

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأربعاء، "استشهاد 20 شخصا وإصابة أكثر من 450 آخرين بجروح"، في موجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لا سلكية (ووكي توكي) في مناطق لبنانية مختلفة.

في حين انفجرت يوم الثلاثاء أجهزة اتصالات من نوع"بيجر" في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق في جنوب لبنان، والبقاع الشرقي، ما أسفر عن استشهاد 12 شخصا بينهم طفلان وإصابة نحو 2800 آخرين.

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