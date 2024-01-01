بينيت : من الممكن مناقشة قيام دولة فلسطينية بعد 6 سنوات من الان

القدس المحتلة / سما/

لم يستبعد نفتالي بينت رئيس وزراء إسرائيل السابق إقامة دولة فلسطينية في السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال مقابلة لصحيفة "بيلد" الألمانية والتقى بكبار المسؤولين وتحدث مع الجاليات اليهودية في برلين وميونيخ وفرانكفورت.

وفي المحاضرة الثانية أجاب على أسئلة الحضور، سئل عن تداعيات 7 أكتوبر وعلى فكرة إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال بينيت،" يتعين علينا القيام به على المدى القصير هو تقليل الاحتكاك مع الفلسطينيين، لتحسين شعورهم بالكرامة والحكم الذاتي، ولكن ليس للتخلي عن أمننا. ويمكننا مناقشة إقامة دولة فلسطينية خلال ست سنوات، ربما، أو ثماني سنوات. وبالتالي، في الواقع، لم يستبعد رئيس الوزراء السابق إمكانية قيام دولة فلسطينية بدعم منه.