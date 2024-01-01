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بلينكن : أي تصعيد في المنطقة قد يقوض التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة

الخميس 19 سبتمبر 2024 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن : أي تصعيد في المنطقة قد يقوض التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة



سما / وكالات /

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس إنه لا يريد أن يرى أي إجراءات تصعيدية من أي طرف في المنطقة من شأنها أن تجعل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أكثر صعوبة.
وأضاف أنه يعتقد أن وقف إطلاق النار لا يزال ممكنا وضروريا.
من جهته، أكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الخميس أنّ الإجراءات العسكرية “ستتواصل” ضدّ حزب الله.
وقال غالانت “في المرحلة الجديدة من الحرب هناك فرص مهمة ولكن هناك مخاطر مهمة أيضا. يشعر حزب الله بأنّه ملاحق. إجراءاتنا العسكرية المتتالية ستتواصل”، وذلك في تصريحات بعد سلسلة تفجيرات منسوبة للدولة العبرية، طالت أجهزة اتصال لحزب الله اللبناني الثلاثاء والأربعاء، وأسفرت عن استشهاد 37 شخصا وإصابة نحو ثلاثة آلاف بجروح.

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