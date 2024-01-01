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غالنت: فرص كثيرة ومخاطر جسيمة في مرحلة الحرب الجديدة مع حزب الله..

الخميس 19 سبتمبر 2024 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالنت: فرص كثيرة ومخاطر جسيمة في مرحلة الحرب الجديدة مع حزب الله..



القدس المحتلة / سما/

 أجرى وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت مساء اليوم مناقشة حول مختلف احتمالات تطور الحرب ضد حزب الله على الحدود الشمالية.

وقال: "لقد أجرينا سلسلة من المناقشات المهمة في الأيام الأخيرة. هذه مرحلة جديدة في الحرب، بها فرص كبيرة ولكنها تنطوي أيضًا على مخاطر جسيمة".

وعلى حد قوله فإن "حزب الله يشعر بأنه ملاحق وعملياتنا ستتواصل، وهدفنا هو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان. ومع مرور الوقت، سيدفع حزب الله ثمناً كبيرا".

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله توعد اسرائيل برد قاس في حال وسعت دائرة الحرب . وربط عودة المستوطنين إلى بيوتهم بوقف الحرب على غزة .

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