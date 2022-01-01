نيويورك تايمز: شركة وهمية أسسها ضباط الموساد زودت حزب الله بأجهزة "بيجر" المتفجرة

سما / وكالات /

زوّدت شركة وهمية أسسها الموساد آلاف من أجهزة "البيجر" لحزب الله، والتي انفجرت في نشطاء الحزب اليومين الماضيين.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن "شركة "BAC Consulting"، التي تتخذ من المجر مقرا لها زودت حزب الله بالآلاف من أجهزة الاتصال "بيجر" التي انفجرت في نشطائه هي "شركة وهمية إسرائيلية".

وكشف ثلاثة ضباط استخبارات اطلعوا على العملية أنه تم إنشاء شركتين صوريتين، لإخفاء حقيقة أن مصنعي أجهزة الاستدعاء كانوا ضباط مخابرات إسرائيليين.

وبحسب الصحيفة، فإن شحن الأجهزة إلى لبنان بدأ في عام 2022، لكن العرض زاد عندما أدان أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، استخدام الهواتف المحمولة باعتبارهها غير آمنة ومعرضة للاختراق.