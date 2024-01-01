هدم منزل وغرفتين زراعيتين وبركس زراعي وتدمير أرضية منزل في بيت عوا

الخليل/سما/

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزلا وبركسا وغرفتين زراعيتين بالاضافة الى تدمير أرضية منزل قيد الانشاء في بلدة عوا جنوب غرب الخليل، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد محمد موسى السويطي، ان الاحتلال هدم منزله المقدر مساحته بنحو 170 مترا مربعا، وجاهز للسكن.

وأشار السويطي الى قيام قوات الاحتلال بهدم غرفتين زراعيتين بالاضافة الى بركس زراعي يستخدم كحظيرة للاغنام ومخزن للمعدات، وتقدر مساحته بنحو الف متر مربع للمواطن رامي السويطي، اضافة الى تدمير أرضية بناء منزل قيد الإنشاء للمواطن ساري عيسى السويطي.