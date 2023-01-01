الامم المتحدة / سلطات الاحتلال تمنع عن غزة 83% من المساعدات الغذائية

القدس المحتلة / سما/

أكدت منظمات إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال منعت دخول 83% من المساعدات الغذائية إلى غزة بعد مرور عام تقريبًا على حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

ووفقًا لبيان صحافي صادر عن 16 منظمة إغاثة، فإن نسبة المساعدات الممنوعة ارتفعت من 34% في عام 2023، مما أدى إلى تقليص وجبات السكان من وجبتين إلى وجبة واحدة في اليوم.

وأشار البيان إلى أن حوالي 50 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا بحاجة ملحة للعلاج من سوء التغذية بحلول نهاية العام.

وشددت المنظمات الموقعة، مثل منظمة إنقاذ الطفولة وأوكسفام والمجلس الدنماركي للاجئين، على أن تقديم المساعدات هو الخيار الوحيد المتاح في ظل الظروف الحالية، بسبب العجز في إدارة الوضع الإنساني.

وأضافت أن التنسيق لتقديم المساعدات يواجه تأخيرات كبيرة، حيث تم تنفيذ 37 فقط من أصل 94 مهمة إنسانية في شمال غزة خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر/أيلول، و50% من 243 مهمة في جنوب غزة.