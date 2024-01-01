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الشاباك يعتقل إسرائيليا جندته الاستخبارات الايرانية لاغتيال نتنياهو وغالانت

الخميس 19 سبتمبر 2024 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يعتقل إسرائيليا جندته الاستخبارات الايرانية لاغتيال نتنياهو وغالانت



القدس المحتلة / سما/

أعلن الشاباك الإسرائيلي أنه تم تقديم لائحة اتهام أمنية خطيرة ضد رجل أعمال إسرائيلي، عاش لفترة طويلة في تركيا وتم تجنيده من قبل مسؤولي المخابرات في إيران لاغتيال مسؤولين إسرائيليين على رأسهم نتنياهو.

وبحسب لائحة الاتهام، تم تهريب الإسرائيلي مرتين إلى الأراضي الإيرانية، وحصل على أموال مقابل تنفيذ مهام، بل وعمل على الترويج لاغتيال شخصيات إسرائيلية، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس الشاباك رونين بار ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.

وافادت الشرطة الإسرائيلية أنه تم تم اعتقال المشتبه به في أغسطس 2024 للاشتباه في ارتكابه مخالفات أمنية تحت رعاية النظام الإيراني.

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