أيكوم اليابانية: منتجاتنا المصدرة للخارج تخضع لتنظيم صارم وتم ايقاف مبيعاته منذ سنوات

طوكيو/وكالات/

نقلت وكالة رويترز عن شركة أيكوم اليابانية قولها -صباح اليوم الخميس- إنه لا يمكنها تأكيد ما إذا كانت شحنت منتجا لاسلكيا مرتبطا بانفجارات لبنان.

وأضافت أن منتجاتها المصدرة إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية.

وتابعت أن البطاريات اللازمة لتشغيل الجهاز الذي تم إيقاف مبيعاته منذ نحو 10 سنوات تم إيقافها أيضا.

وكانت الشركة قالت -في وقت سابق اليوم- إنها تجري تحقيقا بشأن تقارير عن انفجار أجهزة اتصال لاسلكية تحمل شعارها في لبنان.

من جهته، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني -ردا على سؤال عن الانفجارات التي وقعت في لبنان- إنه على علم بالتقارير المتعلقة بأجهزة الاتصال اللاسلكية التابعة لشركة أيكوم، مضيفا أن الحكومة تجمع المعلومات.