الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، 19 مواطنًا بينهم سيدة وصحفي وأسرى محررون، عقب دهم منازل عائلاتهم في مناطق متفرقة من الضفة.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر جمال هندي عقب اقتحام منزله في مدينة قلقيلية، شمال الضفة المحتلة، علماً أنه كان قد أفرج عنه قبل أسبوعين بعد قضاء 20 عاماً في سجون الاحتلال.

وقالت مصادر محلية "، إن قوات الاحتلال اعتقلت العاملة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مارجريت الراعي، بعد اقتحام منزل عائلتها في مدينة قلقيلية.

ونوهت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 شبان خلال الاقتحام المستمر لـبلدة جيوس شمال شرقي مدينة قلقيلية. بالإضافة لاعتقال الشقيقين ماهر وشاهر الراعي بعد مداهمة منزلهما في مدينة قلقيلية.

وفي مدينة جنين قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي مجاهد السعدي عقب اقتحام منزله في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

وطالت الاعتقالات المواطن حسام عالول ونجله عبد الرحمن، عقب اقتحام منزلهما بـشارع الجامعة في مدينة نابلس، والشابين أنس ومهند القني خلال اقتحام بلدة كفر قليل .



فيما تعرضت قوات وآليات الاحتلال لتفجير عبوة ناسفة وإطلاق نار كثيف من مقاومين فلسطينين خلال اقتحام مخيم العين للاجئين في مدينة نابلس.



وفي رام الله قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أيهم أحمد عنكوش نجل شقيق المحرر جميل عنكوش، من منزله في بلدة دير أبو مشعل شمال غربي مدينة رام الله، للضغط عليه لتسليم نفسه، مع العلم أن المحرر "جميل" قضى 24 عامًا في سجون الاحتلال وأُفرج عنه قبل أشهر.