اسرائيل تقدم صفقة جديدة لأمريكا:صفقة اسرى و إبعاد السنوار عن غزة وإنهاء الحرب

القدس المحتلة/سما/

قدمت إسرائيل عرضا جديدا للولايات المتحدة يتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الاسرائيليين دفعة واحدة، ومنح ممر للخروج الآمن خارج القطاع لرئيس حركة حماس يحيى السنوار في غزة ومن يريد الخروج معه.

كما يتضمن الاتفاق حسب اذاعة "كان" العبرية، إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ونزع سلاح القطاع وتطبيق آلية إدارة للقطاع وإنهاء الحرب.

وسُمي الاقتراح "بصفقة الخروج الآمن".

وعلق مسؤول إسرائيلي رفيع على المقترح" في ضوء الصعوبات التي تواجهها المفاوضات وعامل الزمن الهام بالنسبة لحياة المحتجزين، نود أن نقترح خطة ثانوية (الخطة ب) من شأنها اختصار المراحل، والسماح بصفقة أسرع سيحدث إذا رحل السنوار وانهاء الحرب، وهذا سيسمح لنا بتحقيق أهداف الحرب."