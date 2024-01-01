349 يوما من الحرب على غزة .. عشرات الشهداء وتصاعد القصف والتدمير جنوب القطاع

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٤٩ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(24ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات ٢٠ شهيدا و ٥٤ إصابة .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى ٤١٢٧٢ شهيد ٩٥٥٥١ إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

جنوب القطاع

وشن طيران الاحتلال خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية سلسلة غارات عنيفة على جنوب قطاع غزة ادت لاستشهاد ١٩ مواطن سبعة منهم في قصف منزل لعائلة النجار يسكنه نازحون من عائلة ابو حويج وهم

الأشقاء أسامة ،ميرا ،أحمد ، نغم، ويارا محمد اسامة أبو حويج.

وابتسام حسن حسين أبو حويج وسحر سمير عبد السلام حسونة.

وفي رفح تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال ستة شهداء من شرق المدينة فيما قصف جيش الاحتلال اثنين من المواطنين من عائلة القاضي شمال المدينة واثنين من عائلة لافي في استهداف سيارة غربها.

غزة والشمال

واستشهد الشاب مصعب عبدالله الكردي وزوجته في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة شاهين بمنطقة الفاخورة في مخيم جباليا شمال غزة.

واستشهد عدد من المواطنين وإصابات جراء قصف طائرة مسيرة مجموعة من الأهالي في مخيم جباليا شمال غزة

وارتقى شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة الحداد في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وواصل الاحتلال نسف المباني في محيط الكلية الجامعية جنوب غرب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في شارع النديم بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.

وسط القطاع

واستشهد ثلاثة مواطنين وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة بارود بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن واصابات بقصف تجمع للمواطنين قرب مسجد التقوي بالنصيرات وسط القطاع.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين عشرة شهداء تعرضوا للقصف وسط مخيم البريج ومنعت قوات الاحتلال الوصول اليهم لأكثر من ٢٤ ساعة.

ووصلت شهيدة لمستشفى شهداء الاقصى بعد اطلاق الزوارق الحربية الاسرائيلية باتجاه شاطىء بحر الزوايدة غربي وسط القطاع.