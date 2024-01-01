  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : اجواء غائمة جزئيا

الخميس 19 سبتمبر 2024 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : اجواء غائمة جزئيا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئياً إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الجمعة غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد المقبل، يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون أدنى من معدلها السنوي بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

"نيويورك تايمز": أجهزة اتصال حزب الله صنّعتها شركة تايوانية والمتفجرات زرعت بداخلها قبل وصولها لبنان

الصحة اللبنانية: 20 شهيدا وأكثر من 450 جريحا بتفجيرات اليوم

نصف الائتلاف الحكومي في اسرائيل طالب باحتلال شمال غزة والسيطرة على المساعدات الانسانية..

"المونيتور": إسرائيل قررت تفجير الأجهزة لدى حزب الله بسبب تطور خطير !!

بالسماء..إعلان تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة جعفر حسان ..

وزير الخارجية المصري يؤكد لـ"بلينكين" رفض القاهرة للوجود الإسرائيلي في معبر رفح ومحور "صلاح الدين"

الطريق الى الحرب الشاملة..حكومة اسرائيل تفوض نتنياهو وغالانت بالتعامل مع حزب الله

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تقدم صفقة جديدة لأمريكا:صفقة اسرى و إبعاد السنوار عن غزة وإنهاء الحرب

349 يوما من الحرب على غزة .. عشرات الشهداء وتصاعد القصف والتدمير جنوب القطاع

الطريق الى الحرب الشاملة..حكومة اسرائيل تفوض نتنياهو وغالانت بالتعامل مع حزب الله

نتنياهو معلقا على تفجيرات لبنان : قلت سنعيد سكان الشمال الى منازلهم بأمان وهذا بالضبط ما نقوم به الان..

في خطوة تاريخية..الأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء احتلال فلسطين خلال عام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية