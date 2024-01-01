الاحتلال يعتقل نحو 30 مواطنا في مخيم الفوار

الخليل/ سما/

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، من مخيم الفوار جنوب الخليل، بعد 13 ساعة من اقتحامه، وقد اعتقلت نحو 30 مواطنا وداهمت أكثر من 70 منزلا، واجرت فيهاةعمليت تفتيش.

وذكرت مصادر محلية، ان الاحتلال فرض نظام حظر التجوال في المخيم، وداهم عشرات الكنازل، واحتجز أكثر من 50 مواطنا على مدخل المخيم، وبعد سلسة من التحقيقات الميدانية مع المحتجزين والتنكيل بهم والاعتداء عليهم بالضرب، تم اعتقال 30 منهم.

وقد عرف من بين المعتقلين:

محمود أبو وردة

يعقوب الخطيب

زكريا نصار

يوسف ابو هشهش

محمد موسى أبو هشهش

سياف كمال أبو طعيمة

محمود القواسمة

يونس النجار

أيهم أكرم الشوابكة

مجاهد البلاصي

طلب غطاشة

نصر عزيز المغالسة

محمد عزيز مغالسة

صلاح عزيز مغالسة

باجس الجنازرة

محمود غطاشة

سلامة الدعاجنة

أحمد بطاح

يوسف احمد النجار

خالد محمد النجار

صالح نصار

محمد ابو فضه

شاكر ابو فضه

براء بدوي

أيهم بدوي

محمد بدوي

زهير احمد الطيطي

واضافت المصادر ان جنود الاحتلال قاموا بسرقة أموال ومواد غذائية من منازل ومحال تجارية، كما الحقوا خسائر مادية بالمنازل التي قاموا بتفتيشها.

وصادرت قوات الاحتلال محتويات مطبعة من طابعات ومعدات، وصادرت ايضا عدد من المركبات وحطمت زجاج عدد آخر.