7 شهداء في قصف الاحتلال منزلا بمنطقة قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس

غزة / سما/

استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلا في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء.

وبحسب جهاز الدفاع المدني، فإن طواقهم تمكنت من انتشال جثامين 7 شهداء من عائلة "حويج" نازحة في المنزل المستهدف الذي يعود لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس.

في حين، قالت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي، أن الشهداء الـ7 التى وصلت المجمع بينهم ثلاثة أطفال وامرأة

وخلال الساعات الماضية، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 20 شهيد و 54 إصابة، بحسب وزارة الصحة

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، راح ضحيته حتى اللحظة 41,272 شهيد و95,551 إصابة، فضلاً عن دمار هائل وكبير في البنية التحتية لكافة مدن ومناطق القطاع المحاصر منذ العام 2008م.