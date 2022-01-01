المركزي الأميركي : خفض كبير للفائدة

واشنطن / وكالات/

خفض الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، بادئا سياسة تيسير نقدي بعد انتهاج سياسة متشددة لأكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.

فقد قررت لجنة السوق المفتوحة في البنك المركزي الأميركي، المسؤولة عن السياسات النقدية، خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75-5%، من نطاق 5.25-5.5%.

ورجح البنك خفض الفائدة مجددا بما مجموعة نصف نقطة أخرى قبل نهاية العام الحالي، ونقطة مئوية كاملة في 2025 لتصل إلى نطاق 2.75 – 3%.

وهذه أول مرة يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة، بعدما رفعها 11 مرة من 0.25% في آذار 2022 إلى 5.5% في تموز 2023، وتثبيتها عند هذا المستوى حتى أمس.

وعزت لجنة السوق المفتوحة المسؤولة عن السياسات النقدية في البنك المركزي الأميركي قرار خفض الفائدة بهذا القدر الكبير، إلى أن "التضخم يتحرك على نحو مستدام صوب (المعدل المستهدف عند) 2%، وتقدر أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم متوازنة تقريبا".

وفي آذار 2022، بدأ المركزي الأميركي دورة تشديد نقدي غير مسبوقة في عقود، في مسعى لكبح التضخم الناتج عن تداعيات جائحة كورونا، والذي بلغ أعلى مستوى في نحو 40 عاما، عند 9.1% في تموز 2022.