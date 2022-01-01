  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

المركزي الأميركي : خفض كبير للفائدة

الأربعاء 18 سبتمبر 2024 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
المركزي الأميركي : خفض كبير للفائدة



واشنطن / وكالات/

خفض الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، بادئا سياسة تيسير نقدي بعد انتهاج سياسة متشددة لأكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.

فقد قررت لجنة السوق المفتوحة في البنك المركزي الأميركي، المسؤولة عن السياسات النقدية، خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75-5%، من نطاق 5.25-5.5%.

ورجح البنك خفض الفائدة مجددا بما مجموعة نصف نقطة أخرى قبل نهاية العام الحالي، ونقطة مئوية كاملة في 2025 لتصل إلى نطاق 2.75 – 3%.

وهذه أول مرة يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة، بعدما رفعها 11 مرة من 0.25% في آذار 2022 إلى 5.5% في تموز 2023، وتثبيتها عند هذا المستوى حتى أمس.

وعزت لجنة السوق المفتوحة المسؤولة عن السياسات النقدية في البنك المركزي الأميركي قرار خفض الفائدة بهذا القدر الكبير، إلى أن "التضخم يتحرك على نحو مستدام صوب (المعدل المستهدف عند) 2%، وتقدر أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم متوازنة تقريبا".

وفي آذار 2022، بدأ المركزي الأميركي دورة تشديد نقدي غير مسبوقة في عقود، في مسعى لكبح التضخم الناتج عن تداعيات جائحة كورونا، والذي بلغ أعلى مستوى في نحو 40 عاما، عند 9.1% في تموز 2022.

الأكثر قراءة اليوم

من هو المتورط في أجهزة الـ”بيجر” المففخة واختفى في يوم تفجيرها في لبنان.. وماذا قال عنه أقاربه؟

الجيش الاسرائيلي : تم القضاء على "ابراهيم عقيل" وكامل القيادة العليا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله

هآرتس تكشف تفاصيل الاقتراح الإسرائيلي :مغادرة السنوار وقادة حماس وعائلاتهم غزة..

تحقيقات حزب الله: من فخّخ الأجهزة وكيف وبأيّ متفجّرات ؟؟

حماس» وعائلات المحتجزين الإسرائيليين ترفض مقترح نتنياهو الجديد بممر آمن للسنوار

معلقا على اغتيال قادة وحدة " الرضوان"..نتنياهو: لقد بدأنا للتو وسنعمل على تغيير الشرق الأوسط

من هو إبراهيم عقيل التي أعلنت إسرائيل اغتياله في بيروت؟

الأخبار الرئيسية

حزب الله يعلن رسميا استشهاد القيادي الكبير ابراهيم عقيل جراء استهداف الاحتلال للضاحية الجنوبية ببيروت

بعد الاعتيال في ضاحية بيروت.. ماكرون “غاضب” من نتنياهو ويحذره من دفع إسرائيل المنطقة نحو حرب كبيرة

الجيش الاسرائيلي : تم القضاء على "ابراهيم عقيل" وكامل القيادة العليا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله

غالانت يتوعد بملاحقة "أعداء" إسرائيل حتى في الضاحية الجنوبية..

معلقا على اغتيال قادة وحدة " الرضوان"..نتنياهو: لقد بدأنا للتو وسنعمل على تغيير الشرق الأوسط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية