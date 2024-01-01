  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيد برصاص الاحتلال واعتقالات في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

الأربعاء 18 سبتمبر 2024 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال واعتقالات في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

استشهد مساء الأربعاء، فتى مقدسي، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم شعفاط في مدينة القدس.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم شعفاط، واستخدمت الرصاص الحي بصورة عشوائية خلال الاقتحام والمواجهات في المخيم، وخلال ذلك أصيب الفتى هاني مجدي الكري 16 عاما بصورة حرجة.

وأضاف الشهود أن الفتى نقل للعلاج في المركز الصحي في المخيم، ثم اعلن عن استشهاده.

وانطلق موكب الشهيد من المركز الصحي، باتجاه شوارع المخيم، ليوارى الثرى في مقبرة عناتا.

وتعالت التكبيرات والهتافات من المشيعين.

ومن جهة ثانية، اقتحمت وحدة المستعربين" الشرطة المتخفية بالزي المدني" شوارع المخيم، ونفذت اعتقالات ل5 شبان، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، كما اطلقت الرصاص بشكل عشوائي في المكان.

كما اعتقلت القوات الصحفي صهيب مسالمة من المخيم.

الأكثر قراءة اليوم

جنرال مصري سابق: اسرائيل استخدمت الحيز الترددي في تفجير اجهزة "البيجر" وأمريكا استخدمت نفس الأسلوب في العراق سابقا..

"نيويورك تايمز": أجهزة اتصال حزب الله صنّعتها شركة تايوانية والمتفجرات زرعت بداخلها قبل وصولها لبنان

نصف الائتلاف الحكومي في اسرائيل طالب باحتلال شمال غزة والسيطرة على المساعدات الانسانية..

مصدر أمني لبناني: أجهزة الاتصال التي انفجرت كانت مفخخة بـ 20 جرام من المواد المتفجرة..

"المونيتور": إسرائيل قررت تفجير الأجهزة لدى حزب الله بسبب تطور خطير !!

بالسماء..إعلان تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة جعفر حسان ..

مسؤولان أمريكيان يكشفان سبب موافقة نتنياهو على عمليات تفجير "بيجر" حزب الله

الأخبار الرئيسية

نتنياهو معلقا على تفجيرات لبنان : قلت سنعيد سكان الشمال الى منازلهم بأمان وهذا بالضبط ما نقوم به الان..

في خطوة تاريخية..الأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء احتلال فلسطين خلال عام

لبنان: شهداء وجرحى في انفجارات جديدة بأجهزة لا سلكية في مناطق مختلفة ..

وزير الخارجية المصري يؤكد لـ"بلينكين" رفض القاهرة للوجود الإسرائيلي في معبر رفح ومحور "صلاح الدين"

نصف الائتلاف الحكومي في اسرائيل طالب باحتلال شمال غزة والسيطرة على المساعدات الانسانية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية