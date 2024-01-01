شهيد برصاص الاحتلال واعتقالات في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

القدس المحتلة/سما/

استشهد مساء الأربعاء، فتى مقدسي، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم شعفاط في مدينة القدس.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم شعفاط، واستخدمت الرصاص الحي بصورة عشوائية خلال الاقتحام والمواجهات في المخيم، وخلال ذلك أصيب الفتى هاني مجدي الكري 16 عاما بصورة حرجة.

وأضاف الشهود أن الفتى نقل للعلاج في المركز الصحي في المخيم، ثم اعلن عن استشهاده.

وانطلق موكب الشهيد من المركز الصحي، باتجاه شوارع المخيم، ليوارى الثرى في مقبرة عناتا.

وتعالت التكبيرات والهتافات من المشيعين.

ومن جهة ثانية، اقتحمت وحدة المستعربين" الشرطة المتخفية بالزي المدني" شوارع المخيم، ونفذت اعتقالات ل5 شبان، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، كما اطلقت الرصاص بشكل عشوائي في المكان.

كما اعتقلت القوات الصحفي صهيب مسالمة من المخيم.