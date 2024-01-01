"الضمير" لحقوق الانسان : النازحون يعانون من فقدان أدنى مقومات الحياة مع اقتراب الشتاء

غزة / سما/

أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، انها تنظر بخطورة بالغة من فقدان النازحين لأدني مقومات الحياة مع اقتراب فصل الشتاء ومنها عدم وجود بنية تحتية لأماكن النزوح ووجودهم في أماكن قريبة إلى شاطئ البحر وفي أماكن مفتوحة.



وأضافت في بيان لها اليوم "الضمير تدق ناقوس الخطر أمام كافة المنظمات الدولية والإنسانية والإغاثية جراء النقص الشديد لمتطلبات الحياة مع ووجود أكثر من 1.400 مليون واربعمائة مواطن نازح داخل الخيام ومراكز الايواء الفاقدة لأدني مقومات الحياة والحماية مع اقتراب فصل الشتاء."

وتابعت، أغلب النازحين يعيشون في خيم قماش وخيم من الشوادر والخشب الضعيف والتي تعرضت طوال فترة الصيف لحرارة الشمس الأمر الذي أدي إلى اهترائها وتمزقها وأصبحت لا تصلح للعيش أو اقتناء شيء بداخلها في ظل منع الاحتلال ادخال (الخيم) للنازحين الأمر الذي أدى إلى تخوف كافة النازحين من فصل الشتاء ومحاولة بعضهم اصلاح ما يمكن إصلاحه من الخيم الخاصة بهم.

وطالبت الضمير كافة المنظمات الدولية والإغاثية والإنسانية بالتدخل السريع والعاجل من أجل تقديم كافة المستلزمات لإيواء النازحين ومتطلبات الحياة الأساسية وحمايتهم من فصل الشتاء وتعظيم تقديم المساعدات قبل الدخول في فصل الشتاء.

كما وطالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة بالتدخل ووقف العدوان وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.