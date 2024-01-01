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دبور ولازاريني يبحثان مستجدات الأرض الفلسطينية وعدوان الاحتلال المستمر على شعبنا

الأربعاء 18 سبتمبر 2024 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
دبور ولازاريني يبحثان مستجدات الأرض الفلسطينية وعدوان الاحتلال المستمر على شعبنا



بيروت/ سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، اليوم الأربعاء، مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" فيليب لازاريني ترافقه مديرة شؤون الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس، آخر المستجدات في الاراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الاسرائيلي المستمر على ابناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس.

وتطرق اللقاء الذي عقد في مقر السفارة بالعاصمة بيروت، إلى سياسة التدمير الممنهج الذي تتبعها حكومة الاحتلال بما فيها الاجراءات الاسرائيلية ومنع الطواقم الادارية ورئاسة الاونروا وكوادرها من دخول الاراضي الفلسطينية، منوها إلى مسؤولية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف جاد من هذه القضية.

وبحث الاجتماع أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واهمية معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع وكالة الاونروا.

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