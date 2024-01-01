غارات اسرائيلية دامية على رفح والشجاعية توقع عشرات الشهداء والجرحى

غزة / سما/

أغارت طائرات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، على عدة أحياء من قطاع غزة.

وارتقى ثمانية شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني ان من بين الشهداء خمسة من النساء والأطفال إضافة إلى عدد كبير من الجرحى.

وفي رفح ارتقى شهيدان و11 إصابة في قصف من مسيرة تابعة لجيش الاحتلال استهدفت مركبة مدنية في منطقة المواصي غربي مدينة رفح.

وانتشلت طواقم الإسعاف ستة شهداء من مناطق متفرقة من المدينة.

واستشهدت امرأة فلسطينية نتيجة إطلاق ناز من الزوارق الحربية ببلدة الزوايدة وسط القطاع.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال عشرة شهداء تم استهدافهم يوم امس في مخيم البريج وسط القطاع ليترفع عدد الشهداء إلى خمسة عشرة.

واند الدفاع المدني مواصلة الجهود لانتشال 17 مواطنا آخر .

وأظهر التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 348 على قطاع غزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 2 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 20 شهيدا و 54 اصابة خلال ال 24ساعة الماضية .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 41,272 شهيدا و 95,551 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.