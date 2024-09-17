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لبنان: شهداء وجرحى في انفجارات جديدة بأجهزة لا سلكية في مناطق مختلفة ..

الأربعاء 18 سبتمبر 2024 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: شهداء وجرحى في انفجارات جديدة بأجهزة لا سلكية في مناطق مختلفة ..



بيروت/ سما/

سمعت دويّ انفجارات جديدة مساء اليوم الأربعاء، في الضاحية الجنوبية وصيدا وعدد من المناطق اللبنانية ما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وترجّح وسائل اعلام لبنانية أن تكون ناجمة عن "تفجيرات البيجر" التي لم تنفجر أمس وجهزة محمول تعرف باسم "توكي ووكي" واجهزة كمبيوتر.

 وكانت تفجيرات الامس في لبنان قد أدت الى استشهاد 12 شخصا واصابة أكثر من 2800 بحسب إحصاءات الصحة اللبنانية.

وبحسب وسائل اعلام لبنان فقد انفجر عدد كبير من الأجهزة اللاسلكية والمركزيات وليس أجهزة "بيجر "فقط.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين، أن "إسرائيل فجرت آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان".

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الشركة التايوانية المصنعة لأجهزة الاتصال المنفجرة أمس في لبنان، أغلقت مكاتبها ولا ترد على المكالمات.

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