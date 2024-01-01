الشاباك يزعم: حزب الله خطط لاغتيال بوجي يعلون في حديقة يركون بتل ابيب

القدس المحتلة / سما/

زعم جيش الاحتلال وجهاز الشاباك حزب الله خطط سمح خطط لاغتيال بوجي يعلون وزير الجيش ورئيس الاركان السابق في انفجار القنبلة في حديقة يراكون ليلة رأس السنة الماضية.

ووقع الانفجار في الساعة السادسة والنصف صباحا في حديقة ياركون العام الماضي. وصلت قوات من شرطة تل أبيب إلى مكان الحادث واكتشفت أنها عبوة إي عادية من نوع كاليماجور وانضم الشاباك إلى التحقيق، وبعد ساعات تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم على طريق 431 - بحوزتهم مواد محظورة وانتهى التحقيق بعد حوالي شهر، بتوجيه لوائح اتهام ضد ثمانية من المشتبه بهم.