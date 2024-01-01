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نصف الائتلاف الحكومي في اسرائيل طالب باحتلال شمال غزة والسيطرة على المساعدات الانسانية..

الأربعاء 18 سبتمبر 2024 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصف الائتلاف الحكومي في اسرائيل طالب باحتلال شمال غزة والسيطرة على المساعدات الانسانية..



القدس المحتلة / سما/

 وجه 27 عضو كنيست من الائتلاف، بينهم وزراء، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طلبوا فيها عقد الكابنيت لبحث مسألة إخلاء شمال قطاع غزة وسبل توزيع المساعدات الإنسانية.

وبدا الأسبوع الماضي عضو الكنيست أفيخاي بوفارون من (الليكود) في التوقيع مع أعضاء الكنيست على خطة الجنرالات تتضمن حصارًا كاملاً على شمال قطاع غزة.

وكتبوا في الرسالة: "على الرغم من الإنجازات، إلا أننا لم نصل بعد إلى خط النهاية في أي من الأهداف التي حددها مجلس الحرب: تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وعودة المختطفين وإنشاء وضع لا يوجد فيه أي تهديد من قطاع غزة لدولة إسرائيل".

وأضافوا: "إن قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن التواجد الدائم لجنودنا في محور فيلادلفيا يتطلب، في رأينا، تكملة استراتيجية بعمل آخر، وذلك من خلال السيطرة على المساعدات الإنسانية التي توزعها حماس اليوم ومنحها السيطرة الكاملة".

وبحسبهم: "إن الخطة قابلة للتطبيق وفق قواعد القانون الدولي، ولها جدوى عملية لتعزيز تحقيق أهداف الحرب".

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