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رشقة صاروخية على صفد ومسيرة مفخخة في طبرية

الأربعاء 18 سبتمبر 2024 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
رشقة صاروخية على صفد ومسيرة مفخخة في طبرية



القدس المحتلة / سما/

دوت صافرت الإنذار، الأربعاء، عدة مرات في مناطق متفرقة في الجليل الأعلى وبلدات إسرائيلية حدودية لتحذر من إطلاق صواريخ ومسيرات مفخخة من الأراضي اللبنانية، حيث أطلقت رشقة صاروخية باتجاه صفد وتسببت بحرائق مساحات واسعة من الأراضي.

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ويأتي ذلك، بعد سقوط حوالي ثلاثة آلاف جريح وتسعة قتلى على الأقلّ في مناطق مختلفة من لبنان، الثلاثاء، حين انفجرت بصورة متزامنة في أيدي عناصر من حزب الله أجهزة لاسلكية لتلقّي الإشعارات "بايجرز"، في هجوم غير مسبوق حمّلت الدولة اللبنانية وحزب الله إسرائيل المسؤولية عنه.

وأعلن حزب الله، رسميًا عن استشهاد 12 عنصرًا من عناصره، معظمهم نتيجة انفجار أجهزة الاتصالات، والبقية في غارات جوية للجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وأكد حزب الله أنه يواصل كما في كل الأيام الماضية العمليات العسكرية لإسناد ‏غزة ومقاومتها وللدفاع عن لبنان، قائلا إن "هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو الإسرائيلي على مجزرته الثلاثاء".

قال المتحدث باسم جيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض طائرة بدون طيار فوق منطقة طبرية، بينما أعلن اندلاع حريق قرب مدينة صفد إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

وأعلنت دول وحركات عربية وإسلامية، تضامنها مع لبنان وعرضت تقديم مساعدات، إثر اخترق الاحتلال الإسرائيلي أجهزة اتصالات تابعة لعناصر حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب.

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