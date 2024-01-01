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بالسماء..إعلان تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة جعفر حسان ..

الأربعاء 18 سبتمبر 2024 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالسماء..إعلان تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة جعفر حسان ..



عمان / وكالات /

أصدر الملك عبد الله إرادة ملكية يوم الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان.

الأسماء:

الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان، رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع.

2- السيد أيمن حسين عبدالله الصفدي، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.

3- المهندس رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيرا للمياه والري.

4- المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

5- المهندس وليد "محي الدين" سليمان المصري، وزيرا للإدارة المحلية.

6- الدكتور محمد حسين سعد المومني، وزيرا للاتصال الحكومي.

7- الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني، وزيرا للعدل.

8- السيدة لينا مظهر حسن عناب، وزيرا للسياحة والآثار.

9- المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات، وزيرا للزراعة.

10- السيد يعرب فلاح مفلح القضاة، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

11- الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.

12- السيد مهند شحادة خليل خليل، وزير دولة للشؤون الاقتصادية.

13- الدكتور أحمد علي خليف العويدي، وزير دولة.

14- الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

15- المهندس مثنى حمدان عليان غرايبة، وزيرا للاستثمار.

16- الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة، وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

17- السيد مازن عبدالله هلال الفراية، وزيرا للداخلية.

18- يعين معالي الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري، وزيرا للصحة.

19- تعين معالي السيدة وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية.

20- الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة، وزيرا للبيئة.

21- الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية.

22- الآنسة زينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

23- المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرا للنقل.

24- د عبدالمنعم صالح شحادة العودات، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

25- عبدالله نوفان السعود العدوان، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

26- الدكتور فياض ملفي عقيل القضاة، وزير دولة للشؤون القانونية.

27- خالد محمود محمد البكار، وزيرا للعمل.

28- الدكتور عبدالحكيم موسى عبدالقادر الشبلي، وزيرا للمالية.

29- مصطفى نصر مصطفى الرواشدة، وزيرا للثقافة.

30- الدكتور خير عبدالله عياد أبو صعيليك، وزير دولة لتطوير القطاع العام.

31- المهندس يزن حسين سليمان الشديفات، وزيرا للشباب.

32- المهندس سامي عيسى عيد سميرات، وزيرا للاتصال الرقمي والريادة.

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