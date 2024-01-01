بالسماء..إعلان تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة جعفر حسان ..

أصدر الملك عبد الله إرادة ملكية يوم الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان.
الأسماء:
الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان، رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع.
2- السيد أيمن حسين عبدالله الصفدي، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.
3- المهندس رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيرا للمياه والري.
4- المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
5- المهندس وليد "محي الدين" سليمان المصري، وزيرا للإدارة المحلية.
6- الدكتور محمد حسين سعد المومني، وزيرا للاتصال الحكومي.
7- الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني، وزيرا للعدل.
8- السيدة لينا مظهر حسن عناب، وزيرا للسياحة والآثار.
9- المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات، وزيرا للزراعة.
10- السيد يعرب فلاح مفلح القضاة، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.
11- الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.
12- السيد مهند شحادة خليل خليل، وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
13- الدكتور أحمد علي خليف العويدي، وزير دولة.
14- الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
15- المهندس مثنى حمدان عليان غرايبة، وزيرا للاستثمار.
16- الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة، وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
17- السيد مازن عبدالله هلال الفراية، وزيرا للداخلية.
18- يعين معالي الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري، وزيرا للصحة.
19- تعين معالي السيدة وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية.
20- الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة، وزيرا للبيئة.
21- الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية.
22- الآنسة زينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
23- المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرا للنقل.
24- د عبدالمنعم صالح شحادة العودات، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.
25- عبدالله نوفان السعود العدوان، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
26- الدكتور فياض ملفي عقيل القضاة، وزير دولة للشؤون القانونية.
27- خالد محمود محمد البكار، وزيرا للعمل.
28- الدكتور عبدالحكيم موسى عبدالقادر الشبلي، وزيرا للمالية.
29- مصطفى نصر مصطفى الرواشدة، وزيرا للثقافة.
30- الدكتور خير عبدالله عياد أبو صعيليك، وزير دولة لتطوير القطاع العام.
31- المهندس يزن حسين سليمان الشديفات، وزيرا للشباب.
32- المهندس سامي عيسى عيد سميرات، وزيرا للاتصال الرقمي والريادة.