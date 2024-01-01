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348 يوم من الحرب على قطاع غزة. شهداء بالعشرات وغارات عنيفة على رفح والوسطى

الأربعاء 18 سبتمبر 2024 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
348 يوم من الحرب على قطاع غزة. شهداء بالعشرات وغارات عنيفة على رفح والوسطى



غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٤٨ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(24ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات ٢٦ شهيدا و ٨٤ إصابة .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى ٤١٢٥٢ شهيد ٩٥٤٩٧ إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

جنوب القطاع

ويواصل جيش الاحتلال تدمير مدينة رفح جنوب قطاع غزة والتي بدأ اجتياحها في السابع من مايو الماضي.

وانتشل مسعفون جثامين 4 شهداء من محيط مسجد حمزة في منطقة خربة العدس شمال رفح.

وجددت المدفعية الاسرائيلية قصفها للحدود الشرقية لخان يونس.

غزة والشمال

وارتقى شهيدان وعدد من الإصابات إثر قصف الاحتلال منزلا في شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وارتقى ثلاثة شهداء وخمس إصابات في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وسط القطاع

ونسف جيش الاحتلال مبان سكنية في مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بما فيها مبنى البلدية.

ولا تزال قوات الاحتلال تمنع وصول سيارات الدفاع المدني إلى موقع الحزام الناري بمخيم البريج والذي اسفر عن استشهاد عشرين مواطنا.

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