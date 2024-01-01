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استشهاد الحكيم زياد محمد الدلو داخل سجون الاحتلال

الأربعاء 18 سبتمبر 2024 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الحكيم زياد محمد الدلو داخل سجون الاحتلال



غزة / سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وببالغ الحزن والأسى، استشهاد الحكيم/ زياد محمد الدلو داخل سجون الاحتلال، حيث تم اختطافه أثناء تأديتة لواجبه الإنساني في مجمع الشفاء الطبي بتاريخ 18 مارس 2024.

ودانت الوزارة هذه الجريمة البشعة بحق الطواقم الطبية الفلسطينية، معتبرة استهداف الكوادر الصحية أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق الدولية.

وناشدت الوزارة كافة المؤسسات الأممية والحقوقية التدخل الفوري للكشف عن مصير العشرات من الكوادر الصحية الفلسطينية الذين تم اختطافهم من داخل المستشفيات أثناء تأديتهم واجبهم الطبي والإنساني.

وقالت إن استمرار هذه الانتهاكات بحق العاملين في المجال الصحي يُعد استهدافًا ممنهجًا للشعب الفلسطيني ومؤسساته موكدة على ضرورة مساءلة الاحتلال أمام المجتمع الدولي على جرائمه بحق الطواقم الطبية والمدنيين.

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