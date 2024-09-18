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طقس فلسطين : ارتفاع على الحرارة اليوم الأربعاء

الأربعاء 18 سبتمبر 2024 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاع على الحرارة اليوم الأربعاء



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأربعاء 18-9-2024، أن يكون الجو اليوم غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل (العظمى في القدس المحتلة 26 درجة مئوية).

كما تنبأت بأن تبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي المساء والليل، يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

غداً الخميس 19-9-2024: يكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بينما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الجمعة، بحث تصبح حول معدلها السنوي العام.

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