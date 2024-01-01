"نيويورك تايمز " : سفير إيران في لبنان فقد عينه وأصيب بجروح خطيرة في العين الأخرى

وكالات - سما-

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن سفير إيران في لبنان فقد إحدى عينيه وأصيب بجروح خطيرة في العين الأخرى نتيجة انفجارات الليلة الماضية في لبنان

وقالت مصادر في طهران لقناة الميادين اللبنانية، صباح اليوم، إن السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني أصيب بجروح خطيرة في عينه ، نتيجة "الهجوم الإلكتروني الإسرائيلي".

وفقد السفير إحدى عينيه وأصيب بجروح خطيرة في الأخرى.

وأدى هجوم اجهزة بيجر في لبنان إلى ارتفاع عدد القتلى أمس في صفوف اللبنانيين الى 12.وفي هذه الأثناء، أفادت التقارير أن ما بين 3000 و4000 أصيبوا بجروح المئات منهم في حالة خطيرة، وتم نقل المصابين إلى عشرات المستشفيات في جميع أنحاء لبنان.