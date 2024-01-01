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الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من مخيم الفوار جنوب الخليل

الأربعاء 18 سبتمبر 2024 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من مخيم الفوار جنوب الخليل



رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 8 مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وقد اعلن مدير تربية جنوب الخليل، ياسر صالح، عن تعليق الدوام الدراسي في مدارس الفوار والريحية والحدب اليوم، على أن يتم تعويض الدروس لاحقاً، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب.

وافادت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال داهمت العديد من منازل المواطنين وفتشتها ملحقة اضرار جسيمة بها، واعتدت بالضرب المبرح على بعض المواطنين خلال اعتقالهم.

واضافت المصادر، انه تم اعتقال:

محمود أبو وردة

يعقوب الخطيب

زكريا نصار

يونس النجار

محمد موسى أبو هشهش

سياف كمال أبو طعيمة

محمود القواسمة

أيهم أكرم الشوابكة

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