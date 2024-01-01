  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جنرال إسرائيلي سابق يدعو لاستغلال صدمة "البيجر" بخطوة استراتيجية تدمر حزب الله

الأربعاء 18 سبتمبر 2024 02:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي سابق يدعو لاستغلال صدمة "البيجر" بخطوة استراتيجية تدمر حزب الله



القدس المحتلة / سما/

دعا قائد سابق في الجيش الإٍسرائيلي إلى الاستفادة من تفجيرات أجهزة "البيجر" اللاسلكية في لبنان، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل نقل الجهد الاستراتيجي الرئيسي من غزة إلى الشمال.

وفي التفاصيل، دعا القائد السابق للذراع البرية بالجيش الإسرائيلي يفتاح رون تال إلى الاستفادة من سلسلة التفجيرات التي شهدتها بيروت (الثلاثاء) من أجل تغيير وجه الحرب في القطاع الشمالي، معتبرا أن تلك "فرصة لن تتكرر".

وقال يفتاح رون تال إن هذه الخطوة تمثل في رأيه "نقل الجهد الاستراتيجي الرئيسي من غزة إلى الشمال"، مردفا: "التحرك من هذا النوع يعد جزءا من الهجوم، وليس جزءا من الدفاع، إن دولة إسرائيل ستتصرف بشكل استراتيجي صحيح للغاية إذا استغلت هذا الهجوم، الذي تم تنفيذه على نطاق غير مسبوق".

وزعم الجنرال الاحتياطي أن "المئات من عناصر حزب الله ليسوا معنا بطريقة أو بأخرى، وقد أصبناهم بالصدمة".

وشدد رون تال على أن "هذه الخطوة التي تم بناؤها مع مرور الوقت ونضجت الآن، ينبغي أن تصاحبها خطوة أخرى تدمر قدرات حزب الله، لأن تعافيه سيستغرق وقتا. معتبرا أن هذا "حدث يغير الواقع".

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل ترصد صواريخ باليستية مصرية في عمق جبال سيناء بمصر.. والإعلام العبري يتساءل: ضد من؟..

طريق رسائل السنوار .. كيف تخرج وتصل إلى المتلقي؟

مجزرة في البريج..عائلات كاملة مسحها الاحتلال الاسرائيلي من السجل المدني صباح اليوم..

اصابة اكثر من 1000 بجراح ..إسرائيل تفجر أجهزة اتصالات لاسلكية محمولة باليد لعناصر "حزب الله"

أول تعليق لحزب الله على تفجير أجهزة الاتصالات "بيجر" : إسرائيل مسؤولة والرد قاسي

ما هو جهاز بايجرز PAGERS الذي انفجر بعناصر حزب الله في لبنان؟

لن يستسلِم بلْ سيستشهِد.. وحدةٌ من (شاباك) تعمل بمُساعدةٍ أمريكيّةٍ لتصفية السنوار..

الأخبار الرئيسية

يديعوت أحرونوت: لا حرب مع حزب الله في الشمال قبل الانتخابات الأميركية

مسؤولون عسكريون إسرائيليون: نتنياهو يعطل الاتفاق في غزة ونخسر الحرب والأسرى

مصدر أمني لبناني: أجهزة الاتصال التي انفجرت كانت مفخخة بـ 20 جرام من المواد المتفجرة..

محدث..11 شهيدا و4000 جريح جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية لحزب الله

أول تعليق لحزب الله على تفجير أجهزة الاتصالات "بيجر" : إسرائيل مسؤولة والرد قاسي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية