جنرال إسرائيلي سابق يدعو لاستغلال صدمة "البيجر" بخطوة استراتيجية تدمر حزب الله

القدس المحتلة / سما/

دعا قائد سابق في الجيش الإٍسرائيلي إلى الاستفادة من تفجيرات أجهزة "البيجر" اللاسلكية في لبنان، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل نقل الجهد الاستراتيجي الرئيسي من غزة إلى الشمال.

وفي التفاصيل، دعا القائد السابق للذراع البرية بالجيش الإسرائيلي يفتاح رون تال إلى الاستفادة من سلسلة التفجيرات التي شهدتها بيروت (الثلاثاء) من أجل تغيير وجه الحرب في القطاع الشمالي، معتبرا أن تلك "فرصة لن تتكرر".

وقال يفتاح رون تال إن هذه الخطوة تمثل في رأيه "نقل الجهد الاستراتيجي الرئيسي من غزة إلى الشمال"، مردفا: "التحرك من هذا النوع يعد جزءا من الهجوم، وليس جزءا من الدفاع، إن دولة إسرائيل ستتصرف بشكل استراتيجي صحيح للغاية إذا استغلت هذا الهجوم، الذي تم تنفيذه على نطاق غير مسبوق".

وزعم الجنرال الاحتياطي أن "المئات من عناصر حزب الله ليسوا معنا بطريقة أو بأخرى، وقد أصبناهم بالصدمة".

وشدد رون تال على أن "هذه الخطوة التي تم بناؤها مع مرور الوقت ونضجت الآن، ينبغي أن تصاحبها خطوة أخرى تدمر قدرات حزب الله، لأن تعافيه سيستغرق وقتا. معتبرا أن هذا "حدث يغير الواقع".