يديعوت أحرونوت: لا حرب مع حزب الله في الشمال قبل الانتخابات الأميركية

القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إسرائيل لن تغامر بحملة كبرى ضد حزب الله اللبناني قبل الانتخابات الأميركية بسبب معارضة الإدارة الديمقراطية التي تخشى حربا إقليمية تفقد المرشحة كامالا هاريس أصوات المؤيدين للقضية الفلسطينية.

وكتب رون بن يشاي -في تحليل مطول- أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت يتفقان على ضرورة عودة سكان الشمال إلى منازلهم، وأن غالانت والمنظومة الأمنية لا يرهنان شن حملة كبرى بوقف القتال في غزة، أو يفضلان إبرام صفقة أسرى تثمر وقف إطلاق نار في الشمال أيضا.

واوضح أن بيان الحكومة الذي أضاف عودة سكان الشمال إلى بيوتهم هدفا رسميا لحرب بجبهة لبنان هو بالأساس رسالة سياسية وتحذير للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ومحاولة لمساعدة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاينفي جهوده لإبرام اتفاق ينسحب بموجبه مقاتلو الحزب من قرب الحدود، وفق رأيه.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي غالانت وقائد أركان الجيش هرتسي هاليفي قالا علنا إن الاستعدادات لحملة في لبنان اكتملت، وهما لا ينتظران إلا موافقة المستوى السياسي.

ورجح الكاتب الإسرائيلي أن تكون الخطط قد اكتملت، وقال إن المنظومة الأمنية تفضل حملة كبيرة تحيد تماما خطر حزب الله وتغير موازين الردع، ولا تقتصر على إنشاء منطقة عازلة لن تردع الحزب عن إطلاق صواريخه الثقيلة ومسيّراته لتغطي كل إسرائيل، وقد تنتهي محاولات تأمينها بحرب استنزاف جديدة كالتي شهدها جنوب لبنان من 1985 إلى 2000.

وحذر رون بن يشاي من أن سعي نتنياهو إلى عزل غالانت يضر بأهداف إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، فهو يأتي في ذرورة الحرب ويعبر عن انقسام داخلي متزايد في المجتمع الإسرائيلي "ويشجع نصر الله وإيران" على ألا يتخليا عن السلاح في جنوب لبنان، ناهيك عن الضرر الذي سيلحقه رحيله بهذا الشكل بالشرعية الداخلية وبما سماه غطاء الشرعية الذي يحاول الأميركيون توفيره لإسرائيل دوليا.