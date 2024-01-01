بري: جريمة حرب موصوفة ..جنبلاط يدعو للتضامن الوطني وطواقم فلسطينية تستنفر للمساعدة

بيروت/ سما/

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري تعليقاً على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف لبنان اليوم ان ما أقدمت عليه إسرائيل عصر اليوم لا يرقى إلى مستوى المجزرة فحسب، إنما هو جريمة حرب موصوفة والعالم بأسره مدعو الى تحرك عاجل للجم آلة الإرهاب الإسرائيلي التي إن إستمرت على هذا النحو من التفلت والإجرام فهي آخذة المنطقة والأمن والإستقرار الإقليميين نحو شر مستطير.

وأجرى زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالين بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبمسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، معرباً عن تضامنه الكامل مع المقاومة وأهل الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية بعد الاعتداء الإسرائيلي الخطير الذي طال كل لبنان، مقدماً التعازي باسمه وباسم الجبل وجمهور الموحدين الدروز بالشهداء الذين قضوا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى. كما أجرى جنبلاط اتصالاً بعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار معزيًا باستشهاد نجله باعتداء اليوم.

وشدد جنبلاط على أهمية التضامن الوطني في مواجهة ما يتعرض له لبنان من عدوان إسرائيلي غير مسبوق يطال أمن وسيادة لبنان، ويستوجب أعلى درجات التكاتف للتصدي لهذه الحرب الإسرائيلية.

وتلقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اتصالا من نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي الذي نقل له نقل توجيهات ملك الاردن عبدالله الثاني بتقديم أي مساعدات طبية يحتاجها القطاع الطبي اللبناني لمعالجة الآلاف من المواطنين اللبنانيين الذين أصيبوا في عملية التفجير الجماعي في لبنان اليوم.

وأكد الصفدي خلال الاتصال “وقوف الأردن مع أمن لبنان وسيادته واستقراره وتضامنه معه ومع الشعب اللبناني الشقيق”.

وشدد الصفدي “على ضرورة وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، عبر الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد في الضفة الغربية والتزام قرار مجلس الأمن الرقم 1701”.

وأكد “إدانة الأردن ورفضه كل عمل يهدد أمن لبنان واستقراره وسلامة مواطنيه”. بدوره شكر الرئيس ميقاتي جلالة الماك عبدالله على مبادرته”، وثمن” مواقف الأردن الثابتة في دعم الشعب اللبناني وأمن لبنان واستقراره”.

ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بفتح كافة المستشفيات الفلسطينية في لبنان واستنفار الطواقم الطبية كافة في لبنان لاستقبال الجرحى

وقال سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، إنه بتوجيهات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، فتحنا كافة المستشفيات الفلسطينية واستنفرنا كل الطواقم الطبية، في لبنان، سواء التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، أو الموجودة في المخيمات، من أجل استقبال الجرحى وتقديم كل الدعم والمساندة لهم.

وأكد السفير دبور أن الرئيس وجه باستقبال الجرحى وتقديم كل الدعم والمساندة لهم، من أجل التخفيف عنهم، وتقديم كل ما هو ممكن لمساعدتهم، ووجه سيادة الرئيس ابناء شعبنا في لبنان للتبرع بالدم لمساعدة الجرحى والمصابين من الأشقاء اللبنانيين.