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مشعل: لسنا على عجلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بأي ثمن

الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشعل: لسنا على عجلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بأي ثمن



الدوحة / سما /

قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج: اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، إن حركته غير مستعجلة للتوصل إلى "اتفاق لوقف إطلاق النار" في قطاع غزة بأي ثمن.

وأوضح مشعل في مقابلة صحيفة، أن "مسؤولي حماس ليسوا في عجلة من أمرهم للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع (إسرائيل) بأي ثمن، ولن يتخلوا عن مطالبهم الرئيسية المتمثلة في إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل".

وأكد مشعل، أن الحركة "تنتصر في الحرب وستلعب دوراً حاسماً في مستقبل غزة"، مشيراً إلى أن "افتراض غياب حماس عن المشهد الغزاوي بعد انتهاء الحرب أمر خاطئ".

وأضاف أن "الفلسطينيين وحدهم سيقررون الترتيبات الخاصة بالقطاع"، مؤكداً أن حماس "لن تتخلى عن مطالبها الرئيسية بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة".

وأكد، أن الحركة صمدت على مدى الأشهر الماضية وأدخلت جيش الاحتلال في حالة استنزاف.

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