محدث..8 شهداء و2750 جريح جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية لحزب الله

بيروت /سما/

أكدت مصادر لبنانية، عصر اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل" اخترقت عشرات الأجهزة اللاسلكية التابعة لحزب الله في بيروت وجبل لبنان وفي الجنوب.

وقالت المصادر ذاتها، إن عشرات العناصر من حزب الله أصيبوا بجروح بعضها بليغ في الوجوه، جراء تفجر تلك الأجهزة بشكل مباغت.

وحسب وزارة الصحة اللبنانية، فقد أصيب نحو 2750 جريحاً بينهم نحو 200 حالة حرجة في 100 مستشفى، جراء التفجيرات في أجهزة الاتصالات اللاسلكية "بايجر".

بالتزامن كشف مصدر أمني أن ٥٠ إصابة على الأقل سجلت في منطقة النبطية جنوب البلاد، إثر انفجار أجهزة اتصال ونداء يحملها عناصر الحزب. كما أكد أن عدد المصابين بلغ المئات وفق ما نقلت وكالة رويترز.

فيما شوهد عشرة على الأقل من أعضاء حزب الله ينزفون جراء الإصابات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

إلى ذلك، أكدت مصادر أن الحزب أبلغ جميع عناصره بالتخلي فورا عن تلك الأجهزة ومن ضمنها Pager الذي يعتبر جهاز نداء، انتشر مؤخراً بين صفوفه.

وطالبت الصحة اللبنانية، المستشفيات بالاستنفار إلى أقصى درجة لاستقبال مصابين يتوافدون إليها، داعية المواطنين حاملي جهاز اتصال لا سلكي "بيجر" إلى التخلص منه فورا.

وحسب ما أورده الاعلام اللبناني، فإن ميقاتي والوزراء أبلغوا خلال جلستهم بالحوادث الأمنية التي وقعت في عدد من مناطق البلاد، وطلب من وزير الصحة استنفار كل أجهزة الوزارة لمعالجة الجرحى في المستشفيات.

وجهاز البيجر الذي تم اختراقه وتفجيره في لبنان؛ وهو عباره جهاز استقبال لاسلكي ( نداء آلي ) يستقبل فقط رقم جوال او تلفون ارضي معين حيث يقوم حامل البيجر بالاتصال من جهاز اتصال آخر للرقم المتصل . وهذه الوسيلة كانت منتشرة في أواخر الثمانينات والتسعينات، كان يستخدمه الأطباء والممرضين والصحفيين بكثره عندما لم يكون الجوال منتشر.