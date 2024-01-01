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أول تعليق لحزب الله على تفجير أجهزة الاتصالات "بيجر"..!

الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق لحزب الله على تفجير أجهزة الاتصالات "بيجر"..!



بيروت /سما/

 قال حزب الله اللبناني، ‏إن عددًا ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالـ"بايجر" والموجودة لدى عدد من العاملين انفجر في وحدات ومؤسسات حزب الله ‏المختلفة، وقد أدّت هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى ‏الآن إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة ‏وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة. ‏

وأضاف الحزب في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة المختصة في حزب الله تقوم حاليًا بإجراء تحقيق واسع النطاق ‏أمنيًا وعلميًا لمعرفة الأسباب ‏التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة.

وأكد أن الأجهزة الطبية والصحية تقوم بمعالجة الجرحى ‌‏والمصابين في عدد من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية.‏

وجاء في بيان حزب الله: "نسأل الله تعالى الرحمة لشهدائنا الأبرار على طريق القدس، وندعو ‏للجرحى والمصابين بالشفاء ‏العاجل".

ودعا الأهالي إلى الانتباه من ‏الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضلّلة التي تقوم بها ‏بعض الجهات بما ‏يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو الصهيوني، لا سيما أنّ ذلك يترافق ‏مع خطابات ‏التهويل والتهديد للعدو الصهيوني وما يُسمّيه بتغيير الوضع ‏في الشمال. ‏

وشدد حزب الله على أنّ المقاومة بكافة مستوياتها ومختلف وحداتها في أعلى جهوزية ‏للدفاع عن لبنان وشعبه ‏الصامد.‏

وحسب وزارة الصحة اللبنانية، فقد أصيب نحو 2750 جريحاً بينهم نحو 200 حالة حرجة في 100 مستشفى، جراء التفجيرات في أجهزة الاتصالات اللاسلكية "بايجر".

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