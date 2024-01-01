  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مستشفيات لبنانية تطلق نداءات للتبرع بالدم بعد التفجيرات الاسرائيلية لاجهزة الاتصال..

الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفيات لبنانية تطلق نداءات للتبرع بالدم بعد التفجيرات الاسرائيلية لاجهزة الاتصال..



بيروت /سما/

أكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن مستشفيات في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع أطلقت نداءات للمواطنين للتبرع بالدم من كافة الفئات إثر استقبالها لعشرات المصابين بانفجار أجهزة الاتصال نتيجة اختراق إسرائيلي وصفته بأنه "عالي التقنية".

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من المستشفيات الاستنفار ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة لخدمات الطوارئ بعد إصابة العشرات بانفجار أجهزة اتصال يحملها عناصر من حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية.

كما طلبت من جميع اللبنانيين الذين يملكون أجهزة الاتصال من نوع "البيجر" رميها فورا بعيدا عنهم.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل ترصد صواريخ باليستية مصرية في عمق جبال سيناء بمصر.. والإعلام العبري يتساءل: ضد من؟..

طريق رسائل السنوار .. كيف تخرج وتصل إلى المتلقي؟

اصابة اكثر من 1000 بجراح ..إسرائيل تفجر أجهزة اتصالات لاسلكية محمولة باليد لعناصر "حزب الله"

منصور عبّاس: يجب تشكيل حكومة وحدةٍ وطنيّةٍ مع نتنياهو لاعادة المخطوفين الإسرائيليين

لن يستسلِم بلْ سيستشهِد.. وحدةٌ من (شاباك) تعمل بمُساعدةٍ أمريكيّةٍ لتصفية السنوار..

نتنياهو لهوكستين: لا يمكن إعادة سكان الشمال دون “تغيير جذري” على الحدود مع لبنان

سارة تنياهو تدخل بقوة على خط الأزمة الساخنة بين زوجها وغالانت وتعرقل تعيين ساعر..

الأخبار الرئيسية

اصابة اكثر من 1000 بجراح ..إسرائيل تفجر أجهزة اتصالات لاسلكية محمولة باليد لعناصر "حزب الله"

مجزرة في البريج..عائلات كاملة مسحها الاحتلال الاسرائيلي من السجل المدني صباح اليوم..

إسرائيل ترصد صواريخ باليستية مصرية في عمق جبال سيناء بمصر.. والإعلام العبري يتساءل: ضد من؟..

إسرائيل توسع أهداف الحرب لتشمل إعادة سكان الشمال وغالانت يؤكد أن العمل العسكري هو الحل المتبقي مع حزب الله

وول ستريت جورنال: زيارة بلينكن للمنطقة تأتي لطمأنة إسرائيل بشأن عدم قدرة حماس على تهريب أسلحة عبر محور فيلادلفيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية