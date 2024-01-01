الحوثي: مستعدّون لإرسال مئات آلاف المقاتلين المدرّبين لحزب الله

صنعاء/سما/

أكّد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لحركة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن نصر الدين عامر أن "الصاروخ الذي ضرب تل أبيب الأحد ليس ضمن الرد على قصف ميناء الحديدة، وكذلك طائرة يافا لن تكون استخداماتها مجرّد ضربات يتيمة في إطار الرد فقط وإنما ستكون ضمن عمليات مستمرّة حتى توقف العدوان على غزة".

وأضاف" نهدف لتوسيع قدرتنا لضرب أي هدف في عموم أراضي فلسطين المحتلة ونعمل على ذلك بوتيرة عالية".

وعن تهديدات إسرائيل بتوسيع رقعة المواجهة في الجبهة الشمالية مع لبنان، قال: "نحن على ثقة بقدرة حزب الله على ضرب الاحتلال الاسرائيلي ضربة قاصمة وسنكون إلى جانبهم في أي مواجهة".

وتابع: "نحن على استعداد لإرسال مئات الآلاف من المقاتلين المدرّبين إذا ما احتاج ذلك، وسنساندهم بذات الكيفية التي نساند فيها المقاومة في فلسطين لأن موقفنا منطلق من مبادئ إيمانية".