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باراك يهاجم نتنياهو مجدداً: "فاشل"

الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
باراك يهاجم نتنياهو مجدداً: "فاشل"



القدس المحتلة / سما/

اعتبر رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود باراك، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، أن بنيامين نتنياهو انتهك القاعدة الأولى لرئيس وزراء في الحرب المستمرة على قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي.

وأشار باراك في تصريح صحفي، إلى أن إزاحة وزير الحرب يوآاف غالانت وتولي جدعون ساعر يضمنان استمرار الحرب بقيادة زعيم فشل مراراً

وقال: "ثمن الدماء باهظ ومن كان مسؤولاً عن الفشل لن يصححه".

ويتأهب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقالة وزير الحرب يوآف غالانت، وتعيين رئيس حزب "اليمين الوطني" جدعون ساعر محله، في صفقة بين الأول والأخير بشأن تمرير قانون تجنيد "الحريديم"، وفق وسائل أعلام عبرية.

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