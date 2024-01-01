كلمة الى ضمير فلسطين نيافة المطران عطالله حنا بمناسبة مولد رسول الرحمة..

كتبت هيام وهبي:

يا سيد الشرفاء ..

كل عام وأنت الخير كله .. فما دمت بخير فإن القدس بألف خير ..

يا قديس فلسطين وملاكها الحارس..ايها السيد البهي ..

يا من تكاملت فيك قيَم الرسالات السماوية، فكنت المسيحي ..والمسلم .. والإنسان ..

المؤمن برسالة السيد المسيح عليه السلام للإنسانية بما تعنيه من محبة وعدل ومقاومة للظلم ودفاع عن الحق والأرض .. كنت الإنسان في زمن ٍ كثرت فيه المخلوقات وندر فيه الإنسان، وغابت الإنسانية ..وأنعدمت الضمائر.. هذه الضمائر التي لا تهتز أمام فظاعة المشهدية الغزاوية ..أمام المذبحة المتواصلة منذ ما يقارب العام ..

يا سيدي وصلتنا كلماتك التي بثت في قلوبنا الطمأنينة .. فما دام صوتك هادراً ممزقاً للصمت الرهيب والمريب ..فهذا يعني أن القدس بيدٍ أمينة وبأن أقصانا وقيامتنا لا خوف عليهم ما دمت أنت حاميهم .. كلماتك المقاوِمة تجدد قوانا وتشد من عزيمتنا وتعيننا على الصمود ونستمد منها الإيمان بقدراتنا وأننا على درب الأنبياء والرسل ولنا فيهم إسوة ومثل، وعلينا الصبر وإحتمال ما أحتملوه من ألم وأذى ..

كلماتك البلسمية تمسح عن وجوهنا معاناتنا أمام مشهد الدماء النازفة في غزة .. غزة أسطورة التاريخ التي وفي كل يوم تبُدع المعجزات فتدهش العالم بتضحياتها وشجاعتها ومقاومتها للموت والهزيمة .. غزة أسطورة التحدي والرفض ..لؤلؤة فلسطين ودرّة تاجها ..هي التي تقاوم بالصدر العاري والجرح النازف والبطن الجائع .. وألم الخذلان.. وبيقين العودة ،عودة فلسطين إلى أهلها .. فلسطين كل فلسطين من الفاء إلى النون…

يا حامل الصليب عن كل العرب .. لك منا كل الشكر لتهنئتك ومباركتك لنا في مولد رسول الرحمة النبي محمد الذي هو نور هداية وحق وعدل ومساواة .. رسولنا الذي قال عنا أننا خير أُمّة أخرجت للناس ومع الأسف أن هذه الأُمّة إنحرفت عن نهجه فخذلت الحق ونصرت الباطل..وأنعدم في معظمها الخير ..

وقال أنه سيباهي بنا الأُمم فبمن سيباهي؟؟ بهذه الرمم الملتصقة على عروشها ..؟؟؟

أم بهذا الشعب العربي الميت ..يا سيدي بمثلك سيباهي رسولنا الأمم ..وباليمن العزيز.. وبمقاومتنا وسيدها ..وبدول المحور التي ترفع راية فلسطين .. أيها المبارك .. لك منا كل الحب والتقدير والإجلال والإكبار.. فلك منا السلام ..لك منّاالسلام وآخر الليل نهار…

كاتبة لبنانية