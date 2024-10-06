الزراعة تقدر كميات الزيت المتوقع هذا العام

رام الله / سما/

حدّدت وزارة الزراعة مواعيد قطف الزيتون للحصول على أفضل كمية زيتون وأجود زيت، وفقاً لمعطيات ومؤشرات علمية فنية بحته تدرسها وتقيمها الجهات ذات العلاقة من فنيين، ودوائر مختصة، ومجلس الزيتون الفلسطيني، وخبراء معتمدون في القطاع.

وأعلنت الوزارة أن فتح معاصر الزيتون لغرض تجهيزها وصيانتها وتجريبها يبدأ يوم الاحد الموافق 6/10/2024م.

ويبدأ قطف الزيتون بغرض استخدامه للكبيس يوم الاحد الموافق 15 9 2024م.

كما يبدأ قطف الزيتون (صنف النبالي المحسن والاصناف المروية الاخرى يوم الخميس الموافق 7/11/2024م .

ويبدأ موسم قطف الزيتون (صنف النبالي البلدي) يوم الخميس الموافق 10/10/2024م .

وبينت الوزارة أنه يجوز لمدير عام مديرية الزراعة تأخير موعد القطف في محافظته عن الموعد المذكور اعلاه, بناء على المصلحة العامة وذلك بعد التشاور مع الاطراف ذات العلاقة.

وبينت الوزارة مساحة وتقدير انتاج الزيتون المتوقع للموسم الحالي 2024، وانتاج الزيت بالطن على مستوى كل مديرية في الجدول التالي: