حرب المُسيّرات الانتحارية تشتعل بين روسيا وأوكرانيا.. هجمات مُتصاعدة وأضرار كبيرة

وكالات / سما/

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقتي بريانسك وكورسك الحدوديتين خلال الليل.

وأضافت الوزارة على تيليجرام أن 15 من الطائرات المسيرة أُسقطت فوق بريانسك وواحدة فوق كورسك.

كما قالت السلطات في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا اليوم الثلاثاء إن القوات الروسية استهدفت بنى تحتية للطاقة في المنطقة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الثلاثاء إنها أسقطت 34 من أصل 51 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

وأفاد الجيش بأن أنظمة الدفاع الجوي نشطت في خمس مناطق.