وول ستريت جورنال: زيارة بلينكن للمنطقة تأتي لطمأنة إسرائيل بشأن عدم قدرة حماس على تهريب أسلحة عبر محور فيلادلفيا

سما / وكالات /

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للقاهرة، وليس إلى إسرائيل، إشارة إلى أن الاختراق بشأن محور فيلادلفيا وشيك.

وأوضحت الصحيفة أن زيارة بلينكن للمنطقة تأتي “لطمأنة إسرائيل بشأن عدم قدرة حماس على تهريب أسلحة عبر محور فيلادلفيا”.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن واشنطن تواصل الحوار مع الشركاء في المنطقة خاصة مصر وقطر لتقديم مقترح معدل بشان وقف إطلاق النار في غزة.

ويقول مسؤولون منذ أسابيع إنه سيجري قريبا طرح مقترح جديد لصفقة تشمل إطلاق سلاح الرهائن الذين اقتادهم مسلحو حركة حماس من إسرائيل إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال ميلر لصحفيين إن واشنطن تعمل مع الوسطاء على ما سيحتويه المقترح وضمان أن “يدفع المقترح الأطراف إلى اتفاق نهائي”.

وأضاف “ليس لدي جدول زمني سوى القول إننا نعمل على عجل لتطوير هذ المقترح”.

ولم تنجح محادثات استمرت شهورا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي دخلت الآن شهرها الثاني عشر.

وقالت حماس في الأسبوع الماضي إنها مستعدة لتنفيذ وقف إطلاق النار بناء على المقترح السابق دون أي شروط من أي طرف.

ويقول مسؤولون أمريكيون إنه جرى التوافق على معظم بنود الاتفاق لكن المفاوضات لا تزال جارية للتغلب على عقبتين رئيسيتين وهما مطلب إسرائيل ببقاء قواتها في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) للحفاظ على منطقة عازلة بين غزة ومصر وتفاصيل مبادلة الرهائن بسجناء فلسطينيين في سجون إسرائيلية.