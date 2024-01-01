347 يوما للعدوان على غزة : شهداء بالعشرات والاحتلال يواصل تدمير رفح وحي الزيتون

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 347 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(24ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات 20 شهيدا و76 إصابة .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 41226 شهيدا و95413 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا للدفاع المدني بغزة فإن 35 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية متفرقة على القطاع منذ صباح الأمس.

جنوب القطاع

ويواصل جيش الاحتلال تدمير مدينة رفح جنوب قطاع غزة والتي بدأ اجتياحها في السابع من مايو الماضي.

ودوت انفجارات عديدة خلال ال 24 ساعة ناجمة عن تدمير منازل شمال غرب رفح ووسط وشرقي المدينة.

وانتشلت طواقم الاسعاف جثمان الشهيد عبد الله وجيه أبو زايد جراء قصف قرب مدرسة المضخة في خربة العدس؛ والشهيد عبد الفتاح وائل صافي من محيط ثلاجة زغلول شمالي مدينة رفح.

كما استشهد المواطن محمد حمدان قشطة وشقيقه نور حمدان قشطة في قصف من مسيرة إسرائيلية في خربة العدس شمالي مدينة رفح.

واستشهد شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو شعر شمالي مدينة رفح، والشهدا؛ هم: الحاجة إقزاية عيادة أبو شعر "الأخرس"،و مروان حسين إبراهيم أبو شعر.

وفي خانيونس، استشهد ستة مواطنين بينهم أطفال نتيجة قصف إسرائيلي على مخبزا للنازحين في مخيم صمود قرب بير 19 في مواصي خانيونس، وعرف منهم الشهيد مرزوق محمد سلامة الشاعر والشهيد اياد الغليط والطفل محمد الأستاذ 7سنوات والطفلة سوزان هانى الظاظا والشهيد معاذ هاني الظاظا.

غزة والشمال

وارتقى ثلاثة شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الشامي قرب مسجد السلام بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

والشهداء هم اب وأم وطفلهم من عائلة الشامي.

واستشهد مواطن وعدة اصابات إثر قصف الاحتلال لشقة في شارع الصحابة في حي الدرج شرق مدينة غزة

واستمرت مدفعية الاحتلال قصفها بشكل كبير جداً على مناطق متفرقة شمال شارع 8 وتحديداً منطقة المجمع الاسلامي.

وسط القطاع

وارتقى شهيدان وسبعة جرحى جراء استهداف خيمة نازحين بمنطقة البركة جنوب دير البلح وسط القطاع

واستشهد ثلاثة مواطنين واصيب ١٤ مواطن بجراح نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "محارب" في مخيم 1 بالنصيرات.

واطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بشكل مكثف قرب مدينة الأسرى شمال غربي مخيم النصيرات.

واستهدفت مدفعية الاحتلال الطابق العلوي من عمارة أبو ناموس قرب دوار صدقي بمخيم المغازي.

واستشهد عدد كبير من المواطنين في قصف استهدف منزل عائلتي ابو شوقة والترتوري بمخيم البريج وسط القطاع.