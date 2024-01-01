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الخارجية الأردنية: تسلمنا جثمان "ماهر الجازي" منفذ عملية الجسر

الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأردنية: تسلمنا جثمان "ماهر الجازي" منفذ عملية الجسر



عمان/سما/

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إنها تسلمت جثمان المواطن الأردني ماهر الجازي، ليتم دفنه في المملكة بعد تسليمه لذويه.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة في تصريح لـ"بترا"، إن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين، الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الجاري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل أعادت إلى الأردن جثمان منفذ عملية معبر الكرامة.

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