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الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة

الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة



رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

واقتحمت قوات الاحتلال رام الله واعتقلت 6 مواطنين بينهم 3 نساء، هم عبلة سعدات زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات، وتحرير بدران جابر، والطالبة في جامعة بيرزيت دعاء القاضي، والصحفي قتيبة عمر حمدان من بيتونيا، والفتى رامي فائق اشتية (17 عاما)، والشاب أمجد كنعان حامد.

ومن نابلس اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان هم: يزن اشتية، واحمد علي الشافعي، واحمد كايد حشاش من مخيم بلاطة، والشاب سليمان معروف من قرية مادما.

ومن العبيدية شرق بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال مكرم توفيق خليفة (22 عاما).

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كما اقتحمت مدينة الخليل واعتقلت 6 مواطنين هم: أحمد أكرم ابو مقدم من قرية خرسا، وعريف مرعي زيدات، ونائب أمين سر حركة "فتح" علي درويش زيدات، وموسى أبو ساكوت من بني نعيم شرقا، وسائد ايوب الحوامدة، ويوسف علي الحوامدة من بلدة السموع جنوبا.

ومن يعبد جنوب غرب جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشابين اسامة خليل عمارنة، وسامر محمود مشارقة.

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